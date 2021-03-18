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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء باكستان يشدد على تعميق التعاون مع الكويت

الخميس 18/مارس/2021 - 08:47 م
عمران خان
عمران خان
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أشاد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بعمق الروابط الودية القائمة مع الكويت، مشددا على ضرورة تعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، بحث خان، خلال لقائه، في مكتبه بإسلام آباد، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، العلاقات الثنائية بين البدلين، ووضع جائحة فيروس كورونا المُستجد إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية.

وثمن عمران خان الجهود من كلا الجانبين لبناء الشراكة القوية، والعمل عن كثب لتسهيل السفر وتعزيز الروابط الشعبية، مشيدا بالدور البناء الذي لعبته الكويت لتعزيز السلام الإقليمي، مؤكدا أنه يتطلع إلى زيارة أمير الكويت ورئيس الوزراء الكويتي لباكستان.

من جانبه، نقل أحمد ناصر الصباح تهاني وتحيات أمير دولة الكويت، وسلم رسالة من قبل رئيس الوزراء الكويتي إلى رئيس الوزراء عمران خان.

ووجه نيابة عن قيادة بلاده الدعوة إلى رئيس الوزراء عمران خان لزيارة الكويت، وجدد عزم الكويت لتوسيع المزيد من التعاون مع باكستان في مختلف المجالات، لاسيما التجارة والاقتصاد والتعليم والاستثمار.

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