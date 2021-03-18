البعثة الأممية تطالب حكومة الوحدة الليبية بالإفراج عن المعتقلين

دعت البعثة الأممية إلى ليبيا، اليوم الخميس، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لإعطاء الأولوية للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني في البلاد.وطالبت البعثة في بيانها مساء اليوم عبر صفحتها على موقع فيسبوك حكومة الوحدة الوطنية بالإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني سواء في مراكز الاحتجاز الرسمية أو في أماكن الاحتجاز السرية التي تديرها جماعات مسلحة.وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن سلامة عبد الخالق محمد مصباح إبراهيم، أحد مسؤولي المصرف الليبي الخارجي، والذي تم اعتقاله بشكل تعسفي في وسط طرابلس بتاريخ 9 فبراير 2021، من قبل جماعة مسلحة ولا يزال مصيره مجهولا.ودعت البعثة السلطات القضائية التدخل الفوري والإفراج عن مصباح إبراهيم أو تقديمه لمحكمة مختصة دون تأخير تماشيا مع الالتزامات الوطنية لليبيا والتعهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.