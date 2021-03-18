روسيا تدعو واشنطن وطالبان للالتزام باتفاق السلام

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الأفغانية إلى مواصلة الالتزام باتفاق السلام.وقال لافروف، خلال لقاء "الترويكا"الموسعة (روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان) المعنية بالتسوية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، في موسكو: "ندعو الجانبين للاستمرار بالالتزام ببنود الوثيقة، التي يدعمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2513".يذكر أن الولايات المتحدة وحركة طالبان وقّعتا في قطر في فبراير من العام الماضي على اتفاق سلام، هو الأول من نوعه منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب.وينص هذا الاتفاق على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا، وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل للأسرى، بحيث تفرج الحكومة عن 5000 شخص من طالبان، فيما تفرج الأخيرة عن نحو 1000 من عناصر الأمن الأسرى لديها.