الخارجية الأيرلندية تخصص 6 ملايين يورو سنويًا للأونروا

أعلن وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفيني، تقديم بلاده حزمة مساعدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ولمدة ثلاث سنوات، حيث ستقدّم أيرلندا 6 ملايين يورو سنويًا للأونروا خلال الأعوام 2021- 2023.وأوضح كوفيني، في بيان لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أن أيرلندا كانت ولا تزال من بين أبرز الجهات الداعمة لعمل الأونروا في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، موضحا أن الدعم الحالي يهدف لمنح الوكالة نوعًا من الاستقرار المالي في فترة تعد صعبة للغاية.من جهة أخرى، قال وزير الدولة الأيرلندية لشئون المغتربين والمساعدات الخارجية الأيرلندي، كولم بروفاي، إنّ حزمة الدعم الأيرلندية الجديدة لوكالة الغوث جاءت لتلبية الاحتياجات الأساسية والطارئة للاجئين الفلسطينيين، وللتخفيف من تأثير جائحة كورونا، مشيدا بالعمل الحيوي الذي تقوم به الوكالة في مناطق عملياتها الخمسة.بدورها، صرحت وزارة الخارجية الأيرلندية في بيان: "يعكس دعم أيرلندا للشعب الفلسطيني التزام الحكومة طويل الأمد بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وبناء دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة جنبًا إلى جنب مع إسرائيل".