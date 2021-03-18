وزيرة الهجرة تستقبل مصريًا أخمد حريقا بمبنى في ميلانو

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، المواطن المصري المقيم بإيطاليا «علي حرحش» الذي يعد نموذج مشرف لأخلاق وشهامة ومروءة المصريين في كل مكان، حيث نجح في إخماد حريق كبير نشب بأحد المباني في ميلانو، وساهم في إنقاذ عدد من الأرواح من موت محقق، وتم تكريمه من عمدة مدينة ميلانو والمجلس المحلي وعدد من الجمعيات هناك.وخلال اللقاء توجهت وزيرة الهجرة بالشكر والتحية للمواطن المصري "علي حرحش" صاحب قصة الكفاح الكبيرة، فهو رجل أعمال مصري يبلغ من العمر ٦١ عامًا، وصل إلى إيطاليا لأول مرة في مارس ١٩٧٩ من أجل دراسة الماجستير، حيث كان معيدا في كلية التجارة جامعة حلوان، إلا أنه بعد الحياة في إيطاليا قرر أن يقوم بعمل مشروعه الخاص وأن يستكمل حياته في البلد الأوروبي.وخلال اللقاء، أثنى حرحش على دور وزارة الهجرة في ربط المصريين بالخارج بمختلف فئاتهم بالوطن، مثمنا دور الوزارة في ابتكار مبادرات من شأنها تلبية احتياجات المواطنين مثل "أصلك الطيب" التي تدعم أهلنا في القرى، وعبّر عن فخره بمبادرة "اتكلم عربي" التي تواجه طمس الهوية العربية والمصرية وتحقق الربط بين أبنائنا من الجيلين الثاني والثالث.كما أبدى حرحش رغبته في إقامة مشروع استثماري داخل مصر، وقد اتفقت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم على التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل التواصل مع المواطن المصري وبحث مشروعه ودراسة كافة الإمكانيات المتاحة لتنفيذه.