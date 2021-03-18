الرئيس السيسي يوجه بإطلاق أسماء شهداء الأطباء على شوارع العاصمة الإدارية

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإطلاق أسماء شهداء الأطباء على شوارع العاصمة الإدارية.وأوضحت وزيرة الصحة خلال كلمتها في حفل يوم الطبيب، أنه تم تخصيص مبنى خاص بالعاصمة الإدارية الجديدة خاص بصندوق الشهداء.يذكر أن النقابة العامة للأطباء تحتفل اليوم بيوم الطبيب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تعقد على هامش الاحتفالية مؤتمرًا صحفيًا بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ووزيرة الصحة ورؤساء لجنتي الصحة بالنواب والشيوخ.