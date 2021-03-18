المفوضية الأوروبية: تفشي سلالات كورونا الجديدة أصبح الظاهرة الرئيسية

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن تفشي سلالات كورونا الجديدة أصبح الظاهرة الرئيسية في القارة.وخلال الفترة الماضية، بدأت أوروبا تقلق من انتشار السلالات الجديدة لوباء كورونا، خاصة وأنها أصبحت تنتشر بسرعة كبيرة وأدت إلى ارتفاع فى حالات الاصابة والوفيات بشكل كبير خلال الموجة الثانية، وبجانب الإجراءات المشددة من حظر التجول وإغلاق المحلات والمطاعم، لجأت بعض الدول الأوروبية إلى قيود جديدة على الحدود لمواجهة هذه المتغيرات الجديدة.