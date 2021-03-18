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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أحدث إطلالة لكارينا كابور بعد ولادة طفلها الثاني

الخميس 18/مارس/2021 - 02:12 م
كارينا كابور
كارينا كابور
سارة ساويرس
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شاركت نجمة بوليوود الشهيرة كارينا كابور، 40 عامًا، أحدث إطلالة لها، بعد ولادة طفلها الثاني، واصفة شعورها بمولودها الجديد، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت "كابور" لجمهورها، بدون مكياج، شعرها الأسود منسدلا على أكتافها، وعلقت على صورتها قائلة: " لا أستطيع التوقف عن التحديق.. في وجهه" فى إشارة إلى مولودها الجديد، الذى لم يتجاوز عمره أسابيع.

لاقت صورتها إعجاب الالآف من المتابعين، خلال دقائق معدودة، كما انهالت عليها التعليقات الإيجابية، فكتب لها أحدهم: شعور لطيف، فيما مدحها أخر: "جميلة".

رزقت الهندية كارينا كابور طفلها الثاني، من زوجها سيف علي خان، الشهر الماضي، وشاركت مع جمهورها هذا الخبر السعيد، عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت "إنه ولد.. 21 2 2021، طفل رضيع، تيم له أخ طفل"، إلا أنها مازالت تخفى اسمه عن متابعيها.

تزوجت كارينا كابور، الممثل سيف خان الذي تزوجها عام 2012 بعد قصة حب جمعتهما، ورزق الثنائي، بطفلين، في عائلتهما الصغيرة، سبق ورزقا بطفلها الأول "تيمور" قبل 4 سنوات.

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