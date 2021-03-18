نقيب الأطباء: أكثر من 400 شهيد ضحوا بأرواحهم لمواجهة كورونا

قال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، إن مهنة الطب عمرها 200 عام في مصر، موجها الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته احتفالية يوم الطبيب المصري اليوم.وأكد خلال كلمته بيوم الطبيب، أنه يوجد أكثر من 400 شهيد ضحوا بأرواحهم لمواجهة فيروس كورونا مطالبا بوجود تقدير مادي ومعنوي للفرق الطبية وأسر الشهداء.وطالب بأن يكون شهداء الأطباء ضمن شهداء العمليات الإرهابية مشددا على ضرورة توفير أعلى درجات الحماية للفرق الطبية حتى تقل أعداد إصابات ووفيات كورونا.يذكر أن النقابة العامة للأطباء، تحتفل اليوم، بيوم الطبيب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعقد على هامش الاحتفالية مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ووزيرة الصحة ورؤساء لجنتي الصحة بالنواب والشيوخ.