سول وواشنطن تؤكدان أن قضية كوريا الشمالية النووية أولوية للتحالف بينهما

أكدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الخميس، أن البرنامج النووي والصاروخي الباليستي لكوريا الشمالية هو الأولوية للتحالف بينهما، وتعهدتا بحل تلك القضايا باستراتيجية منسقة بالكامل.جاء ذلك في البيان المشترك الذي صدر عقب اجتماع "2 + 2" الذي شارك فيه وزراء الخارجية والدفاع من البلدين، وعقد في وقت سابق اليوم في سول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب.وأوضح البيان أن الوزراء شددوا على أن قضايا كوريا الشمالية النووية والصاروخية هي من أولويات التحالف، وأعادوا التأكيد على الالتزام المشترك بمعالجة هذه القضايا وحلها، وتعهدوا بالتنسيق الوثيق في جميع القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.وأشار البيان إلي أن الجانبين اتفقا على ضرورة معالجة هذه القضايا من خلال استراتيجية منسقة بالكامل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية، ولتحقيق هذا الهدف، اتفقت سول وواشنطن على الحفاظ على مشاورات رفيعة المستوى فيما يتعلق بمراجعة السياسات الجارية في الولايات المتحدة إزاء الشمال.وأعادت الولايات المتحدة التأكيد على التزامها بالدفاع عن كوريا الجنوبية والرد الموسع باستخدام النطاق الكامل للقدرات الأمريكية، بينما دعت إلى الحفاظ على موقف دفاعي مشترك تام ضد جميع التهديدات المشتركة، من خلال التمرينات والتدريبات المشتركة.كما أشار الجانبان إلى التقدم الكبير في مساعيهما لنقل حق قيادة العمليات في زمن الحرب من واشنطن إلى سول، وتعهدا بمواصلة الجهود.وقال البيان إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكدا عزمهما على مواصلة العمل معًا لتكون منطقة المحيطين الهادئ والهندي حرة ومفتوحة، من خلال التعاون مع السياسة الجنوبية الجديدة لكوريا الجنوبية، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا.وأكد الجانبان أيضًا على أهمية التعاون الثلاثي، الذي تشارك فيه اليابان، وتعهدا بمواصلة تعزيز التعاون الذي يعود بالمنفعة على جميع الأطراف.