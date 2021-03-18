تجارة الجملة بشرق الدلتا: توفير ياميش رمضان بأسعار مخفضة الأسبوع القادم

أكد عماد الدين طه مدير عام الشركة العامة لتجارة الجملة بمنطقة شرق الدلتا، أن الوزارة تعمل على توفير كميات كبيرة من ياميش رمضان بداية من الأسبوع القادم بأسعار أقل من العام الماضي.وقال خلال زيارة وفد وزارة التموين لمحافظة الدقهلية، إن الأسعار بالشركة ستكون أقل من الأسواق الحرة.وأضاف أنه من المنتظر أن يبلغ سعر لفة قمر الدين 400 جرام 30 جنيها، والزبيب 30 جنيه للكيلو مقابل 70 جنيها بالأسواق الحرة، والبلح نصف جاف 800 جرام 17 جنيهًا، والجاف بـ 11 جنيها للكيلو.