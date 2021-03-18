وزير الدفاع الإيراني: سنواصل أهدافنا في مجال الصواريخ

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن القوات المسلحة الإيرانية لعبت دورًا مؤثرًا في توازن القوى، وأعرب عن ارتياحه لتحقيق الأهداف والأولويات في جميع المجالات الدفاعية.ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول اليوم الخميس، إنه "رغم كل القيود والتداعيات، فإن إيران حققت تقدمًا ملحوظًا في الصناعات الدفاعية".وقال: "سنواصل بكل قوة في العام الإيراني القادم (يبدأ الأحد القادم 21 مارس) تحقيق الأهداف الكبرى في مجالات الدفاع والصواريخ".واعتبر أن المؤامرات ستتواصل ضد إيران في ظل "تفوقها الإقليمي وقدراتها الصاروخية".