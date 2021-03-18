149 ألفًا و135 إجمالي إصابات كورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الخميس، عن أن إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 149 ألفا و135 إصابة.وذكرت الصحة العمانية أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 1620 وفاة بنسبة 1.10%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 137 ألفا و871 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 91.4%.