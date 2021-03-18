



الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من موقع التضامن الاجتماعي





يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن البطاقات الخدمية التي تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي لهم لتسهيل تعاملاتهم اليومية والخدمات التي يحصلون عليها من الدولة، عن طريق رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا )، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها سائر بلاد العالم من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والذي يصيب الإنسان عن طريق لمس الأسطح المحتوية عليه وعدم تعقيمها بشكل مستمر القضاء عليه قبل دخوله الجسم ومهاجمة الخلايا المناعية وتتسبب في الوفاة الفورية في حالة فشل الجهاز المناعي في التعامل معه وإنتاج مضادات طبيعية للقضاء عليه.





خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة





يمكن لأصحاب الهمم الاستعلام الالكتروني عن بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تحدد كل 7 سنوات وفقا للقانون عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا





اختيار أيقونة بطاقة الخدمات المتكاملة





تحديد حالة البطاقة (تستخرج لأول مرة، تجديد دوري)





كتابة الرقم القومي للراغب في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة





التأكد من البيانات المسجلة مسبقا لصاحب البطاقة الخدمية





الضغط على زر الاستعلام





ظهور رسالة تحدد المرحلة التي فيها البطاقة وموعد استلامها في حالة انتهاء جميع الإجراءات أو الأوراق المطلوبة المتوقفة بسببها البطاقة





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الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقات الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة





يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من موقع التضامن الاجتماعي عقب تحميل كافة المستندات المطلوبة إلكترونيا للتسهيل عنهم وهي:-





صورة بطاقة الرقم القومي سارية





صورة شخصية حديثة





تقرير طبي يوضح الحالة المرضية بالتفصيل مستخرج من إحدى المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة

ما زال البحث مستمر عن كيفيةعبر محرك البحث العالمي جوجل، والذي حظى على أعلى نسب مشاهدة خلال الآونة الأخيرة عقب الإعلان عن فتح باب التقديم للحصول على البطاقات الخدمية لأصحاب الهمم، لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير رابط التقديم وخطوات الحصول عليها إلكترونيا.