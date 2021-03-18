رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تعرف على أجازات 2021 القادمة للموظفين في مصر

الخميس 18/مارس/2021 - 12:59 م
أجازات 2021
أجازات 2021
طباعة
أجازات 2021 القادمة، تصدر محركات البحث العالمي جوجل والسيوشيال ميديا، حيث يترقب الشعب المصري كافة الاحتفالات والأعياد والمناسبات التي ستكون في كل شهر من شهور السنة، خاصة وأن البلاد العربية والأوروبية أيضا فتحت أبوابها للتنزه في بعض الأماكن السياحية، بعد أن نجحت في تقيد فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) والذي اجتاح العالم كله في شهر يناير من العام الماضي 2020 منطلقا من الصين.

اجازات 2021 القادمة للموظفين في مصر

تقدم «الدستور» لكم مواعيد أجازات 2021 القادمة، باليوم والتاريخ، وهي:-

ـ إجازة عيد تحرير سيناء، التي توافق يوم الأحد 25 أبريل 2021.
ـ إجازة عيد العمال، التي توافق يوم السبت 1 مايو 2021.
- إجازة عيد الفصح، التي توافق يوم الأحد 2 مايو 2021.
ـ إجازة شم النسيم، التي توافق يوم الاثنين 3 مايو 2021.
- إجازة أول أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم الخميس 13 مايو 2021.
- إجازة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم الجمعة 14 مايو 2021.
- إجازة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم السبت 15 مايو 2021.
- إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، التي توافق يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.
- إجازة يوم وقفة عرفات، والتي توافق يوم الاثنين 19 يوليو 2021.
- إجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.
- إجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الاربعاء 21 يوليو 2021.
- إجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الخميس 22 يوليو 2021.
- إجازة رابع أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق الجمعة 23 يوليو 2021.
- إجازة عيد ثورة يوليو، التي توافق يوم الجمعة 23 يوليو 2021.
- إجازة رأس السنة الهجرية، التي توافق يوم الاثنين 9 أغسطس 2021.
ـ إجازة عيد القوات المسلحة، والتي توافق يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021.
ـ إجازة المولد النبوي الشريف، والتي توافق يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021.

قد يهمك أيضا:

ما هي قائمة الإجازات الرسمية 2021 التي يترقبها المصريين في العام الجديد


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدواجن اليوم الخميس 18-3-2021

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021 بالاسم

فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

image description

5 ملايين جنيه لرصف طريق 191 بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشاريع حياة كريمة

image description

افتتاح المقر الجديد لبرنامج الميكاترونيات والروبوتات بهندسة أسيوط

image description

السيطرة على حريق محور ديروط بأسيوط

الأكثر قراءة

الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021 بالاسم

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

بوابة الثانوية العامة| رابط نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2021

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

العالمية للأرصاد: الطقس ليس له تأثير حاسم على انتشار كورونا

عمان تفوز بجائزة أفضل فيلم في مجال مكافحة جرائم المعلومات

«ديزني لاند» يعاود نشاطه فى كاليفورنيا فى 30 أبريل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

«ظلال الشك» رواية جديدة لـ أحمد عرفات القاضي

أنس الديب: أتمنى ابتكار شخصية مثل «حنظلة» لناجي العلي

«ستروبتوكين».. رواية لـ سعيد شحاتة عن دار «ميتا بوك»

إيناس عبدالدايم تهدي مشاركتها مع السيمفونى للمرأة المصرية