تعرف على أجازات 2021 القادمة للموظفين في مصر

تقدم «الدستور» لكم مواعيد أجازات 2021 القادمة، باليوم والتاريخ، وهي:-ـ إجازة عيد تحرير سيناء، التي توافق يوم الأحد 25 أبريل 2021.ـ إجازة عيد العمال، التي توافق يوم السبت 1 مايو 2021.- إجازة عيد الفصح، التي توافق يوم الأحد 2 مايو 2021.ـ إجازة شم النسيم، التي توافق يوم الاثنين 3 مايو 2021.- إجازة أول أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم الخميس 13 مايو 2021.- إجازة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم الجمعة 14 مايو 2021.- إجازة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم السبت 15 مايو 2021.- إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، التي توافق يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.- إجازة يوم وقفة عرفات، والتي توافق يوم الاثنين 19 يوليو 2021.- إجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.- إجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الاربعاء 21 يوليو 2021.- إجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الخميس 22 يوليو 2021.- إجازة رابع أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق الجمعة 23 يوليو 2021.- إجازة عيد ثورة يوليو، التي توافق يوم الجمعة 23 يوليو 2021.- إجازة رأس السنة الهجرية، التي توافق يوم الاثنين 9 أغسطس 2021.ـ إجازة عيد القوات المسلحة، والتي توافق يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021.ـ إجازة المولد النبوي الشريف، والتي توافق يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021.