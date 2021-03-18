تعرف على أجازات 2021 القادمة للموظفين في مصر
الخميس 18/مارس/2021 - 12:59 م
أجازات 2021 القادمة، تصدر محركات البحث العالمي جوجل والسيوشيال ميديا، حيث يترقب الشعب المصري كافة الاحتفالات والأعياد والمناسبات التي ستكون في كل شهر من شهور السنة، خاصة وأن البلاد العربية والأوروبية أيضا فتحت أبوابها للتنزه في بعض الأماكن السياحية، بعد أن نجحت في تقيد فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) والذي اجتاح العالم كله في شهر يناير من العام الماضي 2020 منطلقا من الصين.
اجازات 2021 القادمة للموظفين في مصر
تقدم «الدستور» لكم مواعيد أجازات 2021 القادمة، باليوم والتاريخ، وهي:-
ـ إجازة عيد تحرير سيناء، التي توافق يوم الأحد 25 أبريل 2021.
ـ إجازة عيد العمال، التي توافق يوم السبت 1 مايو 2021.
- إجازة عيد الفصح، التي توافق يوم الأحد 2 مايو 2021.
ـ إجازة شم النسيم، التي توافق يوم الاثنين 3 مايو 2021.
- إجازة أول أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم الخميس 13 مايو 2021.
- إجازة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم الجمعة 14 مايو 2021.
- إجازة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم السبت 15 مايو 2021.
- إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، التي توافق يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.
- إجازة يوم وقفة عرفات، والتي توافق يوم الاثنين 19 يوليو 2021.
- إجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.
- إجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الاربعاء 21 يوليو 2021.
- إجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الخميس 22 يوليو 2021.
- إجازة رابع أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق الجمعة 23 يوليو 2021.
- إجازة عيد ثورة يوليو، التي توافق يوم الجمعة 23 يوليو 2021.
- إجازة رأس السنة الهجرية، التي توافق يوم الاثنين 9 أغسطس 2021.
ـ إجازة عيد القوات المسلحة، والتي توافق يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021.
ـ إجازة المولد النبوي الشريف، والتي توافق يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021.
ـ إجازة عيد تحرير سيناء، التي توافق يوم الأحد 25 أبريل 2021.
ـ إجازة عيد العمال، التي توافق يوم السبت 1 مايو 2021.
- إجازة عيد الفصح، التي توافق يوم الأحد 2 مايو 2021.
ـ إجازة شم النسيم، التي توافق يوم الاثنين 3 مايو 2021.
- إجازة أول أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم الخميس 13 مايو 2021.
- إجازة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم الجمعة 14 مايو 2021.
- إجازة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم السبت 15 مايو 2021.
- إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، التي توافق يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.
- إجازة يوم وقفة عرفات، والتي توافق يوم الاثنين 19 يوليو 2021.
- إجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.
- إجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الاربعاء 21 يوليو 2021.
- إجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الخميس 22 يوليو 2021.
- إجازة رابع أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق الجمعة 23 يوليو 2021.
- إجازة عيد ثورة يوليو، التي توافق يوم الجمعة 23 يوليو 2021.
- إجازة رأس السنة الهجرية، التي توافق يوم الاثنين 9 أغسطس 2021.
ـ إجازة عيد القوات المسلحة، والتي توافق يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021.
ـ إجازة المولد النبوي الشريف، والتي توافق يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021.
قد يهمك أيضا: