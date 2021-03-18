نائب محافظ القاهرة يتابع أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية

قام الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بحضور اللواء وليد عبد الحميد رئيس الحي، بالمرور بنطاق الحي وتفقد شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية شارع الدويدار بالحي، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.كما مر الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بحضور اللواء وليد عبد الحميد رئيس الحي، على مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي شارع الدويدار لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية والتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كوروناوتابع الدكتور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بحضور اللواء وليد عبد الحميد رئيس الحي، بتفقد اعمال تالف الرصف في شارع أحمد بسيوني ومتفرعاته.