واشنطن تهدد بكين بعقوبات حال استمرار التعاون النفطي مع إيران

هددت الولايات المتحدة بفرض مزيد من العقوبات على بكين في حال استمرت شحنات النفط الإيرانية في الوصول إلى البلاد.وقال مسؤول أميركي رفيع، بحسب وكالة رويترز الاخبارية، إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت بكين أنها ستفرض عقوبات على شحنات النفط الإيراني المهربة إلى الصين.كما أضاف أن صادرات النفط الإيراني إلى الصين تتزايد "منذ بعض الوقت". وتابع: "قلنا للصينيين إننا سنواصل تطبيق عقوباتنا.. ولن يكون هناك ضوء أخضر ضمني."يذكر أنه عام 2019، فرضت إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترمب عقوبات على شركة طاقة صينية تديرها الدولة والعديد من شركات الناقلات التي تتاجر بالنفط الإيراني في انتهاك للقيود الأميركية.