نيوزيلندا تعمل على إنشاء فقاعات سفر مع دول مجاورة

تعمل نيوزيلندا على إنشاء "فقاعات سفر" في الاتجاهين مع أستراليا وبعض جزر المحيط الهادئ، ويمكن أن تدخل حيز التنفيذ خلال الشهر المقبل.وتجدر الإشارة إلى أن حدود نيوزيلندا مغلقة أمام الجميع، ما عدا بالنسبة للمقيمين والمواطنين، مع القليل من الاستثناءات، منذ مارس من العام الماضي بسبب جائحة كورونا.وقال نائب رئيس الوزراء جرانت روبرتسون لمحطة "راديو نيوزيلندا" اليوم الخميس إنه "متفائل للغاية" بأن الحكومة ستعمل على تهيئة الظروف لفقاعة سفر في وقت قريب.وأوضح أنه "لا يزال هناك عدد قليل من القضايا التي يجب الحديث بشأنها، من بينها ما الذي سنفعله في حال ظهور بؤرة تفشي، وكيف سنتعامل مع الأشخاص الذين لم يكونوا في بلدانهم في ذلك الوقت".