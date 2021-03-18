حقوق الإنسان توافق على طلب إثيوبي بإجراء تحقيق مشترك بشأن تيجراي

وافقت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت على طلب إثيوبي بإجراء تحقيق مشترك يتعلق بمنطقة تيجراي بشمال البلاد والتي تقول باشيليت إنها ربما شهدت جرائم حرب.وأسفر القتال بين قوات الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهي الحزب الحاكم السابق في المنطقة، عن مقتل الآلاف وأجبر مئات الآلاف على الفرار من المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها قرابة خمسة ملايين نسمة.وأثارت الأمم المتحدة مخاوف بشأن ارتكاب فظائع في تيجراي، بينما وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ما حدث في المنطقة بأنه تطهير عرقي. ورفضت إثيوبيا اتهامات بلينكن.