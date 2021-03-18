حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 18 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس لجميع الأبراج الفلكية، وفيما يخص برج العذراء قالت:مهنيًا: تحديد الأهداف في مسيرتك المهنية مهمّ جدًا ويوفّر عليك الكثير من الجهود غير الضرورية، وتقديم التبريرات التي قد لا تنفع.عاطفيًا: قد تكون بعض تفاصيل المرحلة المقبلة سببًا في تحسن العلاقة بالشريك، فحاول أن تتغاضى عن التفاصيل الصغيرة.صحيًا: العقبات الصغيرة لن تشكل عائقًا أمام إصرارك على متابعة تمارينك اليومية.