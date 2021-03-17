أمريكا تستدعي شركات الاتصالات الصينية للبحث في مخاطر الأمن القومي

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، أنها قدمت مذكرات استدعاء لشركات صينية تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كانت تشكل خطرا على الأمن القومي.ونقلت وكالة رويترز اليوم الأربعاء، عن وزيرة التجارة جينا ريموندو قولها: "إن بكين انخرطت في سلوك يضعف تفوقنا التكنولوجي ويهدد تحالفاتنا".وأضافت أن مذكرات الاستدعاء ستسمح لنا بجمع المعلومات واتخاذ قرار بشأن الإجراء المحتمل الذي يحمي أمن الشركات الأمريكية والعاملين الأمريكيين والأمن القومي للولايات المتحدة.يذكر أن شركة Huawei Technologies وZTE Corp الصينية كانت مستهدفة من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، بهدف إزالتها من البنية التحتية للاتصالات الأمريكية.