المخابرات الأمريكية تحذر من تنامي تهديد الإرهاب المحلي

ذكرت وكالات المخابرات الأمريكية الأربعاء، أن الإرهابيين الذين تحركهم دوافع عنصرية والمتطرفين المسلحين يمثلون أخطر التهديدات الإرهابية المحلية، وحذرت من أن التهديدات قد تزداد هذا العام.وجاء في التقييم الذي أصدره مكتب مدير المخابرات الوطنية، أن من المرجح للغاية أن ينفذ المتطرفون ذوو الدوافع العنصرية هجمات كبرى ضد المدنيين، في حين يستهدف أفراد الميليشيات عادة الشرطة والموظفين والمباني الحكومية.