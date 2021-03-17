هولندا تعرب عن دعمها المتزايد لانتخابات ليبيا في ديسمبر المقبل

عقدت السفارة الهولندية لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، مباحثات مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السائح، بشأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر عقدها في ديسمبر المقبل، وفق خارطة الطريق التي وضعها أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر الماضي.وكتب السفير الهولندى لدى ليبيا لارس تومرز في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر": "اليوم هو يوم الانتخابات في هولندا! وبالتالي فهي مناسبة جيدة لزيارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومناقشة الانتخابات في ليبيا. حيث التقت نائبة السفير مع رئيس المفوضية الدكتور عماد السايح وأعربت عن دعم هولندا المتزايد لانتخابات ليبيا في ديسمبر2021".والأسبوع الماضي، رحبت هولندا بقرار مجلس النواب التاريخي بشأن تشكيل حكومة وحدة تنفيذية مؤقتة في ليبيا، ووصفت الحد بـ "الإنجاز المهم"، الذي يؤدي إلى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.وأكدت هولندا حينها دعمها الكامل لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في طريقها نحو السلام والعدالة الانتقالية والمساءلة القانونية.