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رئيس التحرير التنفيذي
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«سنظل أوفياء»| أمراض قد تصيب مشجعي الزمالك.. طبيب نفسي يوضح

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:06 م
أمراض قد تصيب مشجعي
أمراض قد تصيب مشجعي الزمالك
إسلام جمال
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«سنظل أوفياء».. شعار رفعه الكثير من جماهير نادى الزمالك، ما يدل على قوة الانتماء لهذا الكيان، والذى شهد تعثرا ملحوظا مؤخرا بعد الأزمات التي شهدتها القلعة البيضاء.

فقد سيطرت حالة من الغضب والحزن على جماهير وعشاق نادى الزمالك، بعد خسارة أمس أمام الترجى التونسي بهدف نظيف، وابتعاد حلم التأهل للدور المقبل من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عاطف، أخصائى الطب النفسى، إن جماهير الزمالك، الأكثر تحملًا للضغوط، ومرونة فى التعامل مع الأزمات.

وأشار عاطف، إلى أن الاكتئاب من الأمراض التى قد تسيطر على بعضهم، ولكن من السهل تعافيهم دون أى تدخل من الأطباء، أو عند رؤية فوز فريقهم مرة أخرى.

ونوه عاطف بأن الكثير من المحبين لكرة القدم عمومًا ما يعانون من مشكلة العصبية الزائدة والتى تنتج نتيجة المتابعة لمباريات كرة القدم، الأمر الذى يشكل خطورة على أجسامهم، موضحا أن التوتر والقلق، من الأمراض التى قد تصاحب المتعصبين أثناء مشاهدة المباريات ما يؤثر على حياتهم الاجتماعية بعد ذلك.

الأزمات القلبية خطر يهدد مشجعى الفريق المهزوم

فيما أكدت دراسة نشرت مؤخرًا بمجلة "نيتشر" العلمية، أن احتمال إصابة المشجعين بالأمراض القلبية، مثل الأزمات والسكتات القلبية والذبحة الصدرية، من الأمور الواردة لدى مشجعى الفريق المهزوم.

كما أن الأزمات النفسية طويلة الأمد من المشكلات التى تصاحب مشجعى الفريق المهزوم.

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