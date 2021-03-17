«طالبان» تهدد أمريكا بعواقب حال عدم خروجها من أفغانستان

هددت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الأربعاء، بعواقب إذا لم تسحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان بحلول الأول من مايو المقبل.وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد: "على الأمريكيين إنهاء احتلالهم طبقا لاتفاق الدوحة وسحب جميع قواتهم من أفغانستان بحلول الأول من مايو"، حسب وكالة فرانس برس.وأضاف: "إذا لم يفعلوا لأي سبب أو ذريعة، سيتحملون مسؤولية العواقب".وأشار إلى أنه "يتحتم على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يقرر ما إذا كان يلتزم أم لا بسحب ما تبقى من القوات الأمريكية في أفغانستان خلال المهلة المنصوص عليها في الاتفاق الموقع مع المتمردين خلال فبراير 2020 في الدوحة".وتعهدت الحركة بإعطاء ضمانات أمنية وبدء مفاوضات مباشرة غير مسبوقة مع حكومة كابول، لقاء الانسحاب الأمريكي.وكان بايدن صرح بأنه سيكون من الصعب الالتزام بهذه المهلة؛ حيث قال في مقابلة أجرتها معه شبكة "إيه بي سي" الأميركية، إن "سحب الجنود ضمن المهلة المتفق عليها يمكن أن يحدث لكنه صعب"، منتقدا الاتفاق الذي توصل إليه سلفه دونالد ترامب مع المتمردين.وأضاف: "أنا بصدد اتخاذ قرار بشأن موعد مغادرتهم"، موضحا أنه سيعلن عنه قريبا بعد التشاور مع حلفاء واشنطن والحكومة الأفغانية.