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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الملكة إليزابيث.. مواقف تمردت فيها على القواعد الملكية

الخميس 18/مارس/2021 - 03:16 ص
الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث
إسلام جمال
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دائمًا ما كانت تتهم الملكة إليزابيث الكثير من أفراد العائلة المالكة، بخرقهم للقواعد الملكية، الأمر الذى دفع الكثير منهم للانفصال عن المهام بقصر بكنجهام، والتي كان آخرها أزمة الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل.

ولكن هناك بعض الأوقات التي لم تستطع الملكة إليزابيث نفسها أن تسير على القواعد الصارمة، فقد شوهدت أكثر من مرة تكسر بعض هذه القواعد نرصدها في التقرير التالي.
مكياج في الأماكن
مكياج في الأماكن العامة
«مكياج في الأماكن العامة»

يعتبر وضع المكياج ومساحيق التجميل من الأساسيات للكثير من النساء، ودائمًا ما يضطرن إلى ضبط المكياج في الطرقات أو الأماكن العامة، وهذا أمر محرم على افراد العائلة المالكة.

شوهدت الملكة إليزابيث الثانية أثناء معرض ويندسور للخيول الملكية عام 1985 وهى تضح "أحمر الشفاه" لم تجد حرجًا في كسر هذا البروتوكول، إذ التقطتها الكاميرات، وهي تضع المزيد من أحمر الشفاه.
الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث
«تقبل الهدايا.. مرفوض»

تنص القواعد الملكية على عدم تقبل الورود من المعجبين كهدية إلا أن هذه القاعدة لم تمنعها من تقبل العديد منها في أكثر من مناسبه حضرتها الملكة إليزابيث ففي عام 2019 نجحت مدونة، كانت من بين الحضور في حفلة الحديقة الخاصة بالملكة، في إهداءها باقة من الزهور.

الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث

«توقيع الملكة.. غير مباح»

عند رؤية أحد من المشاهير دائما ما تطلب توقيعه، ولكن هذا من الأمور المرفوضة في القصر الملكي، ولكن التقطت الكاميرات الملكة إليزابيث خلال زيارتها لماليزيا حين وقعت على كرة قدم لأحد المشجعين الفتيان لفريق مانشستر يونايتد.

الأمير تشارلز وزوجته
الأمير تشارلز وزوجته

«سمحت لابنها بالزواج من مطلقة»

على الرغم من استمرار علاقة الأمير تشارلز بكاميلا لسنين طويلة، إلا أن الملكة لم تمنح موافقتها على زواجهما إلا في عام 2005، حيث كانت هذه هي إحدى المرات القلائل التي يتزوج فيها أحد أفراد العائلة الملكية من مطلقة لا يزال طليقها حيًّا.

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