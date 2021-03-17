«التطرف ومحاربة الإرهاب».. فعاليات قصر ثقافة الأقصر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر.وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الإعلام التنموى" وتحدثت زينب فراج عن تعريف الإعلام التنموي ونشأته وأهدافه وكيف يقوم الإعلام بدوره في التنمية.كما نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "مكافحة التطرف والإرهاب" تحدث العادلي حسان عن الإرهاب والتطرف وكيفية معالجته، وأن التطرف آفه من الآفات والإرهاب خسيس ولابد من مواجهتهما، بجانب محاضرة بعنوان "تربية الأطفال اليومية" وتحدث محمد الصادق عن التربية السليمة ومشاركة الأطفال في الحياة اليومية وإعطاء فرصة لأختيار ملابسهم وألعابهم وعدم نهرهم، إضافة إلى ورشة أشغال يدوية من خامات البيئة تنفيذ حسن رفاعي وعمل فازة وزهور وورود من أعمدة بوص وزجاجات المياة الفارغة.نفذ بيت ثقافة الأقالتة مجلة حائط نفذتها فاطمة عبدالكريم ومجموعة من رواد البيت بمناسبة عيد الأم.كما أعد قصر ثقافة الطفل بجمعية اللؤلؤ المكنون للتنمية بالأقصر ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" تنفيذ مسؤلى الفنون التشكيلية بالقصر.وكذلك أقام قصر ثقافة الطود ورشة فنون تشكيلية، بينما نظم قصر ثقافة حاجر العديسات دوري ثقافي فى المعلومات العامة أداره أحمد حسن.