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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«خارجية النواب» تناقش الملفات الخاصة بالمصريين في الخارج

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:40 م
كريم درويش
كريم درويش
إسلام نصير
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عقدت لجنة العلاقات الخارجية، برئاسة كريم عبد الكريم درويش (رئيس اللجنة) اجتماعًا لبحث القضايا والملفات الخاصة بالمصريين بالخارج، بحضور عمرو عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج.

تناول اللقاء عرض جهود القطاع القنصلى، فيما يتعلق بكافة القضايا والملفات الخاصة بالمصريين بالخارج، وأكد رئيس اللجنة تقديره لما تقوم به وزارة الخارجية من جهود، وعلى وجه التحديد فيما يخص القطاع القنصلي، موضحًا أن هذا الاجتماع سيتكرر كثيرًا لمتابعة ملفات المصريين في الخارج التي توليها اللجنة أهمية قصوى.

وعرض أعضاء اللجنة عددًا من الملفات المتعلقة بمشاكل المصريين بالخارج لاستيضاح الإجراءات وخطوات العمل التي يقوم بها القطاع القنصلى خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأفاد رئيس اللجنة، أنه سيتم تجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بالخارج، وذلك من خلال السفارات المصرية مثلما هو الحال بالنسبة لجوازات السفر لتحقيق الاستقرار لأبناء الوطن بالخارج وتسهيل الإجراءات عليهم.

وأكد درويش أهمية اتباع نظام ملئ الاستمارات الخاصة باستخراج جوازات السفر إلكترونيًا للمصريين المقيمين بالخارج، وهى خطوة في تحقيق عدد من النقاط التي أوصت بها اللجنة في اجتماعاتها السابقة، مثمنًا دور الوزارة في الاستجابة والتفاعل مع اللجنة بشأن الملفات الخاصة بالمصريين بالخارج.

وأوضح كريم درويش أنه سيتم فتح 3 مكاتب تصديقات في قنا والفيوم والبحر الأحمر خلال شهر، وسيتم العمل على تطوير بعض مكاتب التصديقات الأخرى بناءً على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع.

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