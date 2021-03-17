أوكرانيا: لن نسمح لإيران بإخفاء حقيقة إسقاط طائرتنا

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تسمح لإيران بإخفاء الحقيقة، مشددا على أن العدالة سوف تتحقق بخصوص إسقاط طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية بالقرب من طهران.وصرح وزير الخارجية الأوكراني، بأن تقرير إيران هو محاولة سياسية لإخفاء الأسباب الحقيقية لإسقاط الطائرة.وانتقد دميتري كوليبا تقريرا عن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية العام الماضي، ووصفه بأنه محاولة ساخرة من جانب السلطات الإيرانية لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء تحطمها.وكتب كوليبا على "فيسبوك": "ما رأيناه في التقرير المنشور اليوم ليس أكثر من محاولة ساخرة لإخفاء الأسباب الحقيقية لإسقاط طائرتنا".وأضاف: "لن نسمح لإيران بإخفاء الحقيقة ولن نسمح لها بالتهرب من المسؤولية عن هذه الجريمة".