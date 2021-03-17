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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التحالف الإسلامي العسكري يبحث مواجهة آليات داعش الدعائية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:02 م
التحالف الإسلامي
التحالف الإسلامي العسكري
محمد عمر
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استعرض أعضاء التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم الأربعاء، الآليات والوسائل الإعلامية التي يتبعها تنظيم داعش الإرهابي في بث ونشر أفكاره المتطرفة.

ونظم التحالف الإسلامي بمقره اليوم في الرياض حلقة نقاشية بعنوان "داعش ووسائلها الإعلامية في بث الرسائل الإجرامية"، قدمها ممثل مملكة البحرين لدى التحالفعلي محمد محمود، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي وممثلي الدول الأعضاء حسب وكالة الأنباء السعودية.

وعرض اللقاء ماهيّة العمل الإعلامي لدى الجماعات المتطرفة وخصوصًا داعش والأدوات المستخدمة في التأثير على الشرائح المستهدفة لغرض التجنيد والانضمام إلى الجماعة.

وأكد اللقاء ارتباط العمل الإعلامي للجماعات المتطرفة بمجالات الإرهاب الأخرى، موضحا أن الأعمال الإعلامية للجماعات المتطرفة شكل من أشكال القوى الناعمة التي تهدد الأمن والاستقرار والسلم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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