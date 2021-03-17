إقبال كثيف على معرض الزهور بحديقة الأورمان بالجيزة (صور)

شهد معرض زهور الربيع المقام بحديقة الأورمان بالجيزة، إقبالا كثيفًا من الزائرين في الساعات الأولى من فتح أبواب المعرض لشراء مستلزماتهم من النباتات والزهور والتنزه داخل الحديقة.وأقام الزائرين احتفالات عيد الميلاد داخل المعرض بجانب التقاط الصور التذكارية لهم في أجواء تسودها البهجة والسرور، بجانب شراء النباتات النادرة والأعشاب الطبيعية والتنزه والاستمتاع بالمناظر الخلابة واستنشاق هواء نقي وسط إجراءات احترازية مشددة.وافتتح معرض زهور الربيع، صباح السبت، في نسخته الـ88 بحديقة الأورمان في الجيزة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفراء ونواب البرلمان.يشارك في المعرض هذا العام ما يقرب من 200 عارض وشركات في مجال اللاند سكيب والصبارات وزهور الزينة ومختلف أنواع التصنيع الغذائي، وكان قد شهد محيط الحديقة تكثيفا أمنيا منذ الصباح الباكر استعدادا لافتتاح المعرض واستقبال الزوار.