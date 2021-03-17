البيان الختامى للحوار الفلسطيني بالقاهرة: إجراء الانتخابات بالقدس وغزة

اختتمت الفصائل الفلسطيني الموجودة في القاهرة، مساء اليوم، الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني التي تعقد في القاهرة، بشان آلية تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية.وأصدرت الـ14 فصيل فلسطيني الموجودين في القاهرة، بيانًا ختاميًا، أكدت فيه ثمينها للجهود الضخمة التي تبذلها مصر لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة، وإتمام عملية الانتخابات.وقالت الفصائل الفلسطينية: "برعاية مصرية كريمة وبمباركة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستكمالا للجهود المصرية المبذولة لإنهاء الإنقسام، عقدت الفصائل الفلسطينية يومى 16 و17 مارس 2021، إجتماعا فى القاهرة بمشاركة رئاسة المجلس الوطنى لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولجنة الإنتخابات المركزية الفلسطينية".وأوضحت الفصائل الفلسطيني كافة الملفات والبنود التي تمت مناقشتها في جلسة اليوم من الجولة الثانية للحوار الوطني في القاهرة، وجاءت في 8 نقاط كالآتي:01.ناقش المجتمعون بمسئولية عالية القضايا الوطنية كافة والمخاطر التى تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطنى استنادا للمرسوم الرئاسى الصادر فى 15 يناير 2021 وسبل تعزيز الشراكة الوطنية، وتم الإتفاق على سبل معالجتها بما يعزز المسار الديمقراطى الوطنى الفلسطينى وإحالتها للجهات المختصة.02.استمع المشاركون إلى تقرير لجنة الإنتخابات المركزية حول سير الإعداد للإنتخابات التشربعية والإتفاق على حلول للموضوعات العالقة، بما يضمن سير العملية الإنتخابية بشفافية ونزاهة عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطينى.03.قدمت رئاسة المجلس الوطنى الفلسطينى تقريرا تفصيليا حول رؤيتها لوضعية المجلس والمنظمة، حيث ناقش المجتمعون آليات تشكيل المجلس الوطنى الجديد وعدد أعضاءه فى إطار تعزيز وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية بإعتبارها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى.04.إعتبار مؤتمر الأمناء العامين فى حالة إنعقاد دائم لمتابعة ما تم التوافق عليه.05.هذا، وأكد المجتمعون على وحدة الأراضى الفلسطينية قانونيا وسياسيا، وعلى ضرورة أن تجرى الانتخابات القادمة بالقدس والضفة الغريية وقطاع غزة، والتصدى لأية إجراءات قد تعيق إجراء ها خاصة بالقدس.06.كما أكد المشاركون على إستكمال تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الشاملة وتفعيلها وفقا لبيان لقاء الأمناء العامين الأخير.07.كما وقعت الفصائل المشاركة فى الإنتخابات الفلسطينية على ميثاق شرف أكدوا خلاله حرصهم على سير العملية الإنتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة، وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم المتنافسة بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة وصون حق المواطن فى إختيار من يمثله مع الإلتزام بالقانون الإنتخابى والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم سير العملية الإنتخابية.08.توجه المشاركون فى الاجتماعات بالتحية والتقدير والإعزاز لشهداء الشعب الفلسطينى والأسرى والأسيرات البواسل، مؤكدين على حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الأمل بين صفوف الشعب الفلسطينى فى الوطن والشتات، كما عبر المجتمعون عن تقديرهم لدعم الرئيس "عبد الفتاح السيسى" للشعب الفلسطينى وعلى الجهود التى تبذلها مصر فى رعاية الحوار الوطنى الفلسطينى فى مراحلة كافة ومتابعتها الحثيثة لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه.