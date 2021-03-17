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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء ماليزيا يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:55 م
محي الدين ياسين
محي الدين ياسين
وكالات
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تلقى رئيس الوزراء الماليزي، محي الدين ياسين، اليوم الأربعاء، الجرعة الثانية من لقاح كوفيد19-، وأصبح محي الدين بذلك أول من يتلقى جرعتي لقاح فايزربيونتك في البلاد.

كما كان رئيس الوزراء 73 عاما الذي نجا أيضا من السرطان، الأول عندما بدأت البلاد حملة التطعيم ضد كورونا في 24 فبراير، وتم إعطاء أكثر من 300 ألف جرعة للعاملين في "الخطوط الأمامية" في مجالي الصحة والأمن.

وبعد تلقي الجرعة الثانية، ألقى محي الدين، الذي كان في الحجر الصحي بعد عودته من زيارة رسمية إلى السعودية والإمارات، خطابا متلفزا استبعد فيه إغلاقا ثالثا جراء الجائحة.

وقال رئيس الوزراء الماليزي: إن حكومته تريد "خفض الآثار السلبية التي يمكن أن يلقي بها أمر تقييد الحركة على اقتصاد البلاد"، مشيرا إلى الاسم الرسمي للإغلاق.

وقال محي الدين إنه من الآن فصاعدا "سوف تنفذ (الحكومة) نهجا أكثر استراتيجية " بهدف "الحد من انتشار كوفيد19- بطريقة أكثر استهدافا"، ولا تزال حالة الطوارئ التي جرى الإعلان عنها بعد الإغلاق الثاني، قائمة، مع وجود احكام بالسجن وغرامات ثقيلة لأي شخص ينشر ما تراه السلطات أنباء كاذبة بشأن الجائحة أو الطوارئ.

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