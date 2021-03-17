السجن 3 سنوات لمزارع ونجله بتهمة الشروع في قتل شخص بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، رئيس المحكمة، بمعاقبة مزارع ونجله بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامهما بالشروع في قتل شخص بسبب خلافات بينهم على رفضه الزواج من فتاة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد حسن منيع، والحسيني أحمد عطا، وسكرتير الجنايات السيد البتانوني.ترجع أحداث القضية رقم 6098 لسنة 2020 جنايات برج العرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور القسم يفيد بوصول شخص مصاب بعد تعرضه للقتل من قبل المتهمين بدائرة القسم.توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب قيام كل من إ.ال.ح، مزارع، ونجله المتهم أ.إ.ال، بالشروع في قتل المجني عليه ت.ال.ع، فلاح، حال قيادته دراجة بخارية تروسيكل بالطريق العام بدائرة القسم فوجئ بقيام المتهمين بإطلاق عليه النيران من بندقية آلية وإصابته وتم نقله لتلقي العلاج.وتبين من التحقيقات أن المجني عليها حدثت بينه وبين المدعوة خ.م.ع، ربة منزل، بسبب رفضها المجني عليه للزواج من نجلتها وقام المجني علية من قبل بمحاولة سرقة المواشي الخاصة بها فقرر المتهمان الانتقام منه وإطلاق النار عليه، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.