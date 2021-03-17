رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السجن 3 سنوات لمزارع ونجله بتهمة الشروع في قتل شخص بالإسكندرية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:33 م
السجن 3 سنوات
السجن 3 سنوات
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، رئيس المحكمة، بمعاقبة مزارع ونجله بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامهما بالشروع في قتل شخص بسبب خلافات بينهم على رفضه الزواج من فتاة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد حسن منيع، والحسيني أحمد عطا، وسكرتير الجنايات السيد البتانوني.

ترجع أحداث القضية رقم 6098 لسنة 2020 جنايات برج العرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور القسم يفيد بوصول شخص مصاب بعد تعرضه للقتل من قبل المتهمين بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب قيام كل من إ.ال.ح، مزارع، ونجله المتهم أ.إ.ال، بالشروع في قتل المجني عليه ت.ال.ع، فلاح، حال قيادته دراجة بخارية تروسيكل بالطريق العام بدائرة القسم فوجئ بقيام المتهمين بإطلاق عليه النيران من بندقية آلية وإصابته وتم نقله لتلقي العلاج.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليها حدثت بينه وبين المدعوة خ.م.ع، ربة منزل، بسبب رفضها المجني عليه للزواج من نجلتها وقام المجني علية من قبل بمحاولة سرقة المواشي الخاصة بها فقرر المتهمان الانتقام منه وإطلاق النار عليه، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

موضوعات متعلقة

اخر اخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 17-3-2021

نتيجتك متاحة| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 لطلاب الأزهر

لينك معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021


الصور

image description

وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»

image description

محافظ أسيوط: تركيب أعمدة إنارة بالقرى ضمن «حياة كريمة»

image description

جامعة أسيوط تشارك فى مؤتمر إتاحة التعليم العالى لدمج الطلاب ذوى الإعاقة

image description

ضبط 99 طن مخللات و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

الأكثر قراءة

عمرو دياب يعلن إصابته بفيروس كورونا

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

«مسحة الجلد».. طريقة جديدة للكشف عن كورونا

أفضل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الأم 2021

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

بريطانيا تخطط لخفض التلوث الصناعي بمقدار 13 في غضون 15 عامًا

أيام زمان

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

مقالات الرأي
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
مدحت بشاى
«سركيس» فى حمى حكومة مصر العادلة
المزيد

الثقافة

عمرو سليم: الملتقى العربى يؤكد على ضرورة وجود الكاريكاتير

سعيد بدوي: ليس شرطًا أن يكون «الكاريكاتير» سخرية

رغداء حجازى: ريشة المرأة فى الكاريكاتير بصمة مميزة فى التاريخ (حوار)

قريبًا.. شاعر بنجلاديش الأول أمين الرحمن في القاهرة