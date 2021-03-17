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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوفد» يشكر الحكومة على حوافز الأسر الملتزمة بتحديد النسل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:31 م
حازم الجندي، عضو
حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ،
إسلام نصير
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وجّه حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن إقرار مجموعة من الحوافز للأسر الملتزمة بتحديد النسل.

وقال الجندي، إن هذه المزايا ستمثل قوة دافعة لمزيد من المواطنين للالتزام ببرامج تنظيم النسل لحل أزمة القضية السكانية التي تتفاقم عامًا بعد عام في مصر ملتهمة جهود التنمية التي تتحقق على أرض الواقع.

وأوضح عضو الشيوخ أن الحوافز الجديدة تتضمن إنشاء منظومة إلكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية" لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة، وتأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني.

وتقدم حازم الجندي باقتراح برغبة إلى مجلس الشيوخ، موجّه إلى رئيس الوزراء بشأن إنشاء مجلس قومي لرعاية الأسر المتميزة الملتزمة بتطبيق القواعد والسياسات الخاصة بتحديد النسل.

أوضح الجندي في المذكرة الإيضاحية للمقترح، أن فكرة إنشاء كيان قومي لرعاية الأسر المتميزة الملتزمة بتطبيق القواعد والسياسات الخاصة بتحديد النسل، في إطار مساعدة الدولة المصرية وقيادتها السياسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إيجاد آليات حقيقية وواقعية تساهم في الحد من ظاهرة الإنفجار السكاني، التي باتت تؤثر سلبيًا على قطاعات الدولة وحق المواطنين في توفير حياة كريمة لهم.

أشار إلى أن المقترح يستهدف تحفيز المواطنين بكافة ربوع الجمهورية وتحديدًا البقع ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل مدن وقرى الصعيد والريف المصري على تنفيذ قواعد تحديد النسل من خلال المميزات والحوافز التي سيتمكنون من التمتع بها حال تنفيذ تلك القواعد.

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