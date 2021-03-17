سيرا على الأقدام.. تفاصيل جولة وزير أوقاف كردستان بالقاهرة (صور)

قام وزير أوقاف كردستان الدكتور بيشتوان صادق، خلال مشاركته فى مؤتمر حوار الأديان والثقافات ولقاءاته بمسؤولين رسميين فى القاهرة، بجولة بشوارع العاصمة سيرا على الأقدام دون حراسة.على هامش المؤتمر زار بيشتوان صادق نيافة الحبر الأنبا دانيال أسقف المعادى سكرتير المجمع المقدس والنائب البابوي، والقمص أثناسيوس السرياني والقس استفانوس صبحى، بكنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادى، حيث أثنى النائب البابوي على استقبال إقليم كردستان لمئات الألاف من اللاجئين واستقرار نحو 200 ألف مسيحي هناك فى أمان، وسط حرية عبادة وعقيدة وبناء الكنائس.ووجه الوزير الكردستاني الدعوة للبابا تواضروس لزيارة الإقليم على غرار استقبال كردستان لبابا الفاتيكان، مؤكدا أن حضور شخصية كنسية عظيمة إلى الإقليم أمر غير عادي وسبق مهم لشعب العراق وكردستان فى هذا التوقيت.كما التقى بيتشوان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، وتبادل معه الرأي حول عدد من القضايا أبرز التعايش السلمي والحوار بين القوميات وأهل الأديان والمعتقدات وتوطيد العلاقات والاستفادة من الخبرات المصرية في الشؤون الدينية الكردية.وحمل بيتشوان دعوة مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم إلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب خلال زيارته له، مؤكدا أن حضور أكبر شخصية دينية إسلامية إلى كردستان يعني تقديرا كبيرا من أعظم مؤسسات الدعوة للإقليم وشعبه وقيادته.فيما كانت جولة وزير الأوقاف والشؤون الدينية الكردستاني فى شوارع القاهرة حرة دون حراسة، التقط خلالها الصور التذكارية فى مناطق نيل جاردن سيتي وميدان التحرير وأمام المتحف المصري وتماثيل الشخصيات التاريخية بشوارع وسط البلد، وصولا إلى ميدان العتبة وجامعي الحسين والأزهر.خلال الجولة الحرة توقف بيتشوان لشراء الحلوى وأكل الحرنكش والممبار وأخذ الكادرات السيلفي مع الباعة، حتى الواحدة صباحا حيث عاد إلى الفندق محل استضافته سيرا على الأقدام، مشيدا بحالة الأمن والاستقرار التى تشهدها مصر ومظاهر التنمية المتزايدة فى السنوات الأخيرة، والتى بدت كثيرا على شوارع القاهرة وحركة السكان بها.