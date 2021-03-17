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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يستعد لمعاقبة الصين لانتهاكها حقوق الإيجور

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:30 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
منار أحمد
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تستعد دول الاتحاد الأوروبي، على معاقبة الصين ضد انتهاكاتها لحقوق الإنسان ضد الإيجور المسلمة في سيجيانج.

وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية- وفق لقناة العربية- إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على معاقبة الصين على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد أقلية الإيجور المسلمة في شينجيانج.

ومن المقرر إدراج أربعة أشخاص وكيان واحد على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لانتهاكات حقوق الإنسان، إذا تمت الموافقة على القرار بالإجماع في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل في بروكسل.

وحذر السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي تشانج مينج بروكسل من مخاطر "مواجهة" مع بكين إذا تم اعتماد عقوبات للتنديد بانتهاكات حقوق الإيجور في شينجيانج.

من جهتها، أبدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تأييدها لسلسلة جديدة من العقوبات على عدة دول بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ستعرض على الوزراء الاثنين المقبل.

وتشمل العقوبات 11 شخصًا وأربعة كيانات من ست دول بينها الصين. والدول الأخرى المستهدفة هي روسيا وكوريا الشمالية وليبيا وإريتريا وجنوب السودان، بحسب مصادر دبلوماسية أوروبية.

ويريد الاتحاد الأوروبي أيضا معاقبة العسكريين الذين تولوا السلطة في ميانمار عبر انقلاب ويقومون بقمع المتظاهرين.

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