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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد تصدره التريند..تامر حسنى بين حب معجباته وعلاقته بزوجته

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:43 م
تامر حسنى بين حب
تامر حسنى بين حب معجباته
سارة ساويرس
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أثارت إحدى معجبات تامر حسني، ضجة بين مستخدمى التواصل الاجتماعي، بعد لقاءها صدفة بنجمها المفضل بأحد الفنادق، فتصدر الفنان تريند جوجل.

قصة معجبة
خلال تواجد تامر حسني بأحد الفنادق، رأته البلوجر على إنستجرام، آية مكرم، فارتبكت بشدة وظهرت وهى فى سعادة هيستيرية، والتقطا سويا مجموعة من الصور والفيديوهات، التى نشرتها فيما بعد على حسابها، لتستحوذ على إعجاب الالآف من المتابعين.

ماذا قالت آية؟
أعرت المدونة الشابة، عبر حسابها على إنستجرام، عن فرحتها الكبيرة، بعد رؤيتها للنجم تامر حسني، فكتبت: تبان صوره مع فنان، تبان لحظه حلوه لحاجة كنت بتمناها ممكن نشوفها عادية، الأهم من كل الاختلافات دي انك تبقي حقيقي وطبيعي، كنت أتمني أشوفه بس طلع عارفني كدكتوره وصاحبه لقب".

وأضافت: "اتفقنا أو اختلفنا اتمنوا الحلو للناس بكل حب واريحيه، كنت بقول اتمني اقابله وقابلته فا اتمني اشتغل معاه وهشتغل بإذن الله، فنان جميل ومختلف متواضع ومحبوب، ربنا يحبب فيه خلقه"، مشيرة فى بوست آخر إلى أن تامر حسني "قمر أوي في الحقيقة أكتر".

كيف تتعامل زوجة تامر حسني مع معجباته؟
فى حوار سابق للنجم تامر حسني، مع الفنانة إسعاد يونس، ببرنامجها "صاحبة السعادة"، كشف أن زوجته تتعامل بشكل عادى مع معجباته، مشيرًا إلى أنها عرفته وهو فنان ولديه معجبات: "بسمة بتغير وأنا بغير، وده غصب عنها، هي عرفتنى كدة وشايفة الحياة كدة معايا".

وروى تامر حسني، معاملة بسمة بوسيل اللائقة مع إحدى معجباته، أنها في إحدى حاولت مساعدة إحدى المعجبات، لدخول حفلة له، حيث كان الأمن يرفض دخولها، ولكنها تدخلت لحضورها حفل زوجها النجم.
بعد تصدره التريند..تامر حسنى بين حب معجباته وعلاقته بزوجته
بعد تصدره التريند..تامر حسنى بين حب معجباته وعلاقته بزوجته
بعد تصدره التريند..تامر حسنى بين حب معجباته وعلاقته بزوجته
بعد تصدره التريند..تامر حسنى بين حب معجباته وعلاقته بزوجته

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