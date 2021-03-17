شنقت نفسها بسبب «ببجى».. دفن جثة طفلة فى المقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأربعاء، بالتصريح بدفن جثة طفلة شنقت نفسها بسبب لعبة «ببجي» في المقطم، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.وتلقى مأمور قسم شرطة المقطم بلاغًا يفيد بانتحار طفلة داخل غرفة نومها في منزلها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة معلقة في حبل داخل غرفة نومها، وبالفحص تبين أنها تدعى قمر، وعمرها 11 عامًا.وكشفت التحريات عن أن الطفلة اعتادت على لعب «ببجي»، وأنها أثناء لعبها داخل غرفتها دخل عليها والدها ووجدها معلقة في حبل ومتوفاة.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.