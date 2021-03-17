محافظ الشرقية يتابع تنفيذ «حياة كريمة» بقرى الحسينية

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مركز ومدينة الحسينية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية( حياة كريمة )التي تهدف للقضاء على المشاكل الحياتية التي يُعاني منها أبناء القرى منذ سنوات طويلة.بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تنفيذ مشروع المياه والصرف الصحي بقرية جزيرة سعود والتي تشهد أعمال الإحلال والتجديد لخط المياه بطريق سعود بحر البقر من خط قطر ٣٠٠ مم اسبستوس إلى خط قطر ٥٠٠ مم بولي ايثيلين، مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ ٢٦٠ متر بمعرفة الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجاري الإنتهاء من استكمال باقي الأعمال لتوفير كوب مياه نظيف لأهالي القرية.توجه المحافظ لطريق جزيرة عليوة لتفقد أعمال تنفيذ مد وتدعيم خط مياه جديد بقطر 250مم وبطول 4 كم وذلك في إطار تنفيذ مشروع المياه والصرف الصحي.وانتقل المحافظ لمعاينة الموقع المخصص لإقامة مجمع خدمات سماكين الغرب علي مساحة 400 م والذي من المقرر أن يضم مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب تموين ومكتب بريد ووحدة محلية قروية ومجلس محلي ووحدة تضامن اجتماعي للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لأبناء القرية وخاصة كبار السن وتوفيرًا للوقت والجهد.وأكد أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجًا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.