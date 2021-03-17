هبوط حاد في سعر الروبل الروسي أمام الدولار

تراجع سعر الروبل الروسي أمام الدولار واليورو اليوم الأربعاء عقب تصريحات الرئيس الأميركي جون بايدن حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية لعام 2020، والذي جاء في تقرير استخباراتي أميركي.وأشارت بيانات التداول إلى أن سعر الدولار وصل إلى 74 روبلا، أما اليورو فقد وصل إلى 88.02 روبل.وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "قاتل"، مؤكدًا أن بوتين سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة.وقال بايدن، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، تم بثها اليوم الأربعاء: "أوافق على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قاتل وسيدفع الثمن لتدخله في الانتخابات الأميركية".