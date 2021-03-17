إحالة تشكيل عصابي سرق مسكن رجل أعمال بمنشأة القناطر للجنايات

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة لسرقة مسكن رجل أعمال بمنشأة القناطر، للجنايات.في القضية رقم 7561 لسنة 2020 جنایات منشأة القناطر، والمقيدة برقم 1852 لسنة 2020 کلی شمال الجيزة.وجاء في قرار الاحالة الذي حصلت " الدستور" علي نسخه منه انه بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة ( ولاء. ر) - 39 سنة - ربة منزل، و( أحمد م) - 40 سنه، مشرف إداري بمدرسة، و(محمد م)، و(محمد. خ)، لأنهم في يوم في 19يونيو 2020بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر محافظة الجيزة.واشار قرار الاحالة ان المتهمان الثالث والرابع سرقا وآخرون مجهولون المبلغ المالي المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليه ( عبد الغفار.م) - وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن دلفوا داخل مسكنه منتحلين صفةرجال ضبط حال حملهم لأسلحة نارية ( طبنجات ) مدعين بتنفيذ أمر تفتيش مسكنه مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وامتثل لهم وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبلغ المالي خاصته.واضاف قرار الاحالة ان المتهين أحرزا بغير ترخيص سلاحا نارية غير مششخن (طبنجات ).واوضح قرار الاحالة ان المتهمان الأول والثاني قاما بتحريض المتهمين الثالث والرابع وآخرين مجهولين على ارتكاب الواقعة على النحو المبين وصفا بعاليه وذلك عن طريق الاتفاق والمساعدة وتمت الجريمة بناء على ذلك.أقوال المجني عليهوجاء بأقوال (عبد الغفار م) - رئيس مجلس إدارة شركة للاستصلاح الزراعي - بأنه على إثر خلف سابق فيما بينه وبين المتهمة الأولى، فوجئ بباقي المتهمين وآخرين مجهولين حال دلوفهم داخل مسكنه مخبرين إياه بأنهم رجال ضبط قضائي وكانوا محرزين لأسلحة نارية ( طبنجات ) وقاموا بتفتيش مسكنه وتعدوا عليه بالضرب، ثم انصرفوا وعقب ذلك فوجئ بسرقة مبلغ مالي من داخل مسكنه.