رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 بالاسم فقط وكيفية معرفتها
الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:46 م
هبه محمدطباعة
بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 بالاسم فقط ، ارتفعت عمليات البحث في الفترة الأخيرة على محركات الإنترنت وعلى مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا وعلى موقع " جوجل " من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الأول الثانوي لعام 2021 عن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 وكيفية معرفتها.
وتستمر جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، لتقديم أفضل الخدمات للطلاب من كافة المراحل التعليمية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين من العدوى.
ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت وعلى موقع جوجل من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الأول الثانوي لعام 2021، ويرصد لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 وكيفية معرفتها.
2 - ثم يبدأ طالب الصف الأول الثانوي بإدخال كافة البيانات والتفاصيل الخاصة به وهي ( رقم جلوس الطالب - أسم الطالب بالكامل - الرقم القومي المكون من 14 رقمً).
3 - ثم يقوم طالب الصف الأول الثانوي بأختيار أو تحديد القسم الخاص بالنتيجة.
4 - وأخيرًا.. يقوم بالضغط على الاستعلام وستظهر لك النتيجة على الفور.
وتستمر جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، لتقديم أفضل الخدمات للطلاب من كافة المراحل التعليمية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين من العدوى.
ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت وعلى موقع جوجل من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الأول الثانوي لعام 2021، ويرصد لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 وكيفية معرفتها.
رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 بالاسم فقطأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط إلكتروني حتى يتمكن طالب الصف الأول الثانوي 2021 من معرفة النتيجة الأخيرة للامتحانات، ووفرت الوزارة الوقت على طلاب الصف الأول الثانوي، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا الخطير، وتلتزم بقرارات الحكومة المصرية من حيث الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من تفشي كورونا القاتل في البلاد، الذي عاود في الانتشار من جديد وأصبح أكثر شراسة عن السابق، ويمكنك عزيزي الطالب الدخول عبر الرابط الإلكتروني حتى تتمكن من معرفة نتيجتك وهو كالتالي: https:thanwya.emis.gov.eg.
خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 بالاسم فقط1 - أولا يجب على طالب الصف الأول الثانوي 2021 الدخول على الموقع الإلكتروني بوابة الثانوية العامة حتى يتمكن الطالب من التسجيل ومعرفة نتيجته.
2 - ثم يبدأ طالب الصف الأول الثانوي بإدخال كافة البيانات والتفاصيل الخاصة به وهي ( رقم جلوس الطالب - أسم الطالب بالكامل - الرقم القومي المكون من 14 رقمً).
3 - ثم يقوم طالب الصف الأول الثانوي بأختيار أو تحديد القسم الخاص بالنتيجة.
4 - وأخيرًا.. يقوم بالضغط على الاستعلام وستظهر لك النتيجة على الفور.
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