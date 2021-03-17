رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بوابة الثانوية العامة| رابط نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2021

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:23 م
جريدة الدستور
طباعة

تستمر عمليات البحث من قبل طلاب الثانوية العامة عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 للاطمئنان على نتيجة امتحانات نصف العام وسط حالة من الترقب والقلق والخوف مع اقتراب موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي للاستعداد لمذاكرة منهج الفصل الدراسي الثاني الذين أعلن وزير التربية والتعليم طارق شوقي عن تفاصيله يوم الأحد الموافق 14/2/2021. 

ومن جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 قريبا، محذرة من الصفحات المضللة التي تدعي نشر النتيجة ورابط نتيجة الصف الأول الثانوي ونتيجة الصف الثاني الثانوي 2021، والنتيجة الآن في مرحلة المراجعة وسيتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021

يستعد الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لتفعيل رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 thanwya.emis.gov.eg ومن خلال يستطيع الطالب اختيار نتيجة الصف الأول الثانوي ونتيجة الصف الثاني الثانوي وثم يقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص به  والرقم القومي المكون من 14 رقمًا المدون في البطاقة الشخصية أو في شهادة الميلاد الرسمية وتظهر نتيجة امتحانات نصف العام 2021.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

ضمن الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية في المدارس أنطلق الفصل الدراسي الثاني السبت الماضي، في محافظات مصر، لضمان أمن وسلامة الطلاب والمعلمين وكافة القائمين على سير العملية التعليمية في مصر.

بالتفصيل.. موعد عيد الفطر 2021 | أول أيام شهر رمضان وعدد الأيام المتبقية

وشهدت الدراسة إقبالا يتراوح بين المرتفع والمتوسط من قبل الطلاب في عدد من المحافظات، خلال اليومين الأولين من انطلاقها.

وتتنمى الدستور لكافة طلاب الصف الأول والثاني الثانوي 2021 التوفيق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات في نتيجة امتحانات نصف العام 2021.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا تكتشف بـ«PCR».. سلالة جديدة من كورونا تظهر فى فرنسا

العثور على جثمان «محمود السيد» الغارق فى لنش بورسعيد بغزة

مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء في جنوب السودان واليمن

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»


الصور

image description

محافظ أسيوط: تركيب أعمدة إنارة بالقرى ضمن «حياة كريمة»

image description

جامعة أسيوط تشارك فى مؤتمر إتاحة التعليم العالى لدمج الطلاب ذوى الإعاقة

image description

ضبط 99 طن مخللات و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبرى منقباد (صور)

الأكثر قراءة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

الوزراء يوافق للمالية على التحول الرقمى في منظومة مرتبات ومستحقات موظفي الدولة

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

بريطانيا تخطط لخفض التلوث الصناعي بمقدار 13 في غضون 15 عامًا

رابط العداد الكودي| المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء 2021

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

سبب القطيعة بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا 6 سنوات

بسبب الإنجليز.. «عبد الوارث» من كاتب حسابات لأحد عباقرة الزمن الجميل

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
المزيد

الثقافة

أهم روايات ثروت أباظة في ذكرى وفاته

الحاج على: إعداد برنامج ثقافى للاحتفاء بـ«حقي» و«عكاشة» و«عبد الصبور»

«الأعلى للثقافة» يحتفى بالعلاقات المصرية - الفيتامية

غدًا.. حفل نتاج ورش الغناء بمشاركة الأصوات الذهبية بقصر بشتاك