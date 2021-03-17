بوابة الثانوية العامة| رابط نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2021

تستمر عمليات البحث من قبل طلاب الثانوية العامة عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 للاطمئنان على نتيجة امتحانات نصف العام وسط حالة من الترقب والقلق والخوف مع اقتراب موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي للاستعداد لمذاكرة منهج الفصل الدراسي الثاني الذين أعلن وزير التربية والتعليم طارق شوقي عن تفاصيله يوم الأحد الموافق 14/2/2021.

ومن جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 قريبا، محذرة من الصفحات المضللة التي تدعي نشر النتيجة ورابط نتيجة الصف الأول الثانوي ونتيجة الصف الثاني الثانوي 2021، والنتيجة الآن في مرحلة المراجعة وسيتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021

يستعد الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لتفعيل رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 thanwya.emis.gov.eg ومن خلال يستطيع الطالب اختيار نتيجة الصف الأول الثانوي ونتيجة الصف الثاني الثانوي وثم يقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص به والرقم القومي المكون من 14 رقمًا المدون في البطاقة الشخصية أو في شهادة الميلاد الرسمية وتظهر نتيجة امتحانات نصف العام 2021.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

ضمن الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية في المدارس أنطلق الفصل الدراسي الثاني السبت الماضي، في محافظات مصر، لضمان أمن وسلامة الطلاب والمعلمين وكافة القائمين على سير العملية التعليمية في مصر.

وشهدت الدراسة إقبالا يتراوح بين المرتفع والمتوسط من قبل الطلاب في عدد من المحافظات، خلال اليومين الأولين من انطلاقها.

وتتنمى الدستور لكافة طلاب الصف الأول والثاني الثانوي 2021 التوفيق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات في نتيجة امتحانات نصف العام 2021.