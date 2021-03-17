الأمن العراقى يحبط مخططا إرهابيا فى بغداد

أحبطت قيادة عمليات العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، عملية تسلل لعناصر تنظيم داعش حاولوا الدخول إلى العاصمة العراقية.وقالت القيادة في بيان صحفي إنه "من خلال جهد استخباري مكثف، تمكنت قواتنا الأمنية من إحباط محاولة تسلل إرهابيين جنوبي بغداد".وأضاف البيان أن القوات الأمنية في فرقة المشاة السابعة عشر تمكنت من قتل أحد الإرهابيين وتفكيك الحزام الناسف الذي يرتديه.