«أسواق للمعلومات»: دواجن الوطنية تنجح في إنتاج أكبر تشكيلة من منتجات الدواجن عالية الجودة بالسوق المحلى

قالت شركة " أسواق للمعلومات المالية والسلعية " المتخصصة فى رصد ومتابعة الاسعار والمعلومات السلعية بالبورصات العالمية والسوق المحلية، أن مجموعة دواجن الوطنية - مصر، نجحت فى انتاج أكبر تشكيلة من منتجات الدجاج عالية الجودة في السوق المصري وذلك نتيجة الافكار المبتكرة التى تسعى الشركة لتطويرها من حين لاخر ما ساهم فى استمرار ريادتها لاسواق مصر والشرق الأوسط على مدار 40 عام فى مجال صناعة الدواجن والأعلاف، خاصة أن منتجات الشركة تتميرز بالتغذية الطبيعية التى تضمن منتجات آمنة وصحية، فضلا عن القيمة الغذائية العالية، وما تتمتع به كإختيار صحى وآمن لجميع أفراد الأسرة، خاصة الأطفال.اضافت أن المجموعة تتميز بامتلاكها الحلقة الإنتاجية المتكاملة لصناعة الدواجن بداية من الجدود، التفريخ، التسمين، الأعلاف، وصولا إلى المجازر والمصنعات لتقديم منتجاتها إلى المستهلك، مستخدمة فى ذلك سلالة تعد هي الأفضل عالميا، لافتة إلى أن دواجن الوطنية تمتلك بنية إنتاجية تكاملية متباعدة جغرافيا وبعيدة عن الامتداد العمراني تطبيقا للمعايير العالمية الصارمة للآمان الحيوي والوقائي، مدعومة باستخدام أعلى التقنيات للحصول على منتج عالي الجودة يتناسب مع اسم وسمعة وخبرة الشركة في هذا المجال.