«أسواق للمعلومات»: دواجن الوطنية تنجح في إنتاج أكبر تشكيلة من منتجات الدواجن عالية الجودة بالسوق المحلى
الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:05 م
اكرم عمرانطباعة
قالت شركة " أسواق للمعلومات المالية والسلعية " المتخصصة فى رصد ومتابعة الاسعار والمعلومات السلعية بالبورصات العالمية والسوق المحلية، أن مجموعة دواجن الوطنية - مصر، نجحت فى انتاج أكبر تشكيلة من منتجات الدجاج عالية الجودة في السوق المصري وذلك نتيجة الافكار المبتكرة التى تسعى الشركة لتطويرها من حين لاخر ما ساهم فى استمرار ريادتها لاسواق مصر والشرق الأوسط على مدار 40 عام فى مجال صناعة الدواجن والأعلاف، خاصة أن منتجات الشركة تتميرز بالتغذية الطبيعية التى تضمن منتجات آمنة وصحية، فضلا عن القيمة الغذائية العالية، وما تتمتع به كإختيار صحى وآمن لجميع أفراد الأسرة، خاصة الأطفال.
اضافت أن المجموعة تتميز بامتلاكها الحلقة الإنتاجية المتكاملة لصناعة الدواجن بداية من الجدود، التفريخ، التسمين، الأعلاف، وصولا إلى المجازر والمصنعات لتقديم منتجاتها إلى المستهلك، مستخدمة فى ذلك سلالة تعد هي الأفضل عالميا، لافتة إلى أن دواجن الوطنية تمتلك بنية إنتاجية تكاملية متباعدة جغرافيا وبعيدة عن الامتداد العمراني تطبيقا للمعايير العالمية الصارمة للآمان الحيوي والوقائي، مدعومة باستخدام أعلى التقنيات للحصول على منتج عالي الجودة يتناسب مع اسم وسمعة وخبرة الشركة في هذا المجال.
اضافت أن المجموعة تتميز بامتلاكها الحلقة الإنتاجية المتكاملة لصناعة الدواجن بداية من الجدود، التفريخ، التسمين، الأعلاف، وصولا إلى المجازر والمصنعات لتقديم منتجاتها إلى المستهلك، مستخدمة فى ذلك سلالة تعد هي الأفضل عالميا، لافتة إلى أن دواجن الوطنية تمتلك بنية إنتاجية تكاملية متباعدة جغرافيا وبعيدة عن الامتداد العمراني تطبيقا للمعايير العالمية الصارمة للآمان الحيوي والوقائي، مدعومة باستخدام أعلى التقنيات للحصول على منتج عالي الجودة يتناسب مع اسم وسمعة وخبرة الشركة في هذا المجال.
شركة أسواق
ورأت أسواق أن تكامل الوطنية واستخدامها أفضل وأحدث الأساليب العالمية، وإمتلاكها بنية أساسية قوية لجميع مراحل الصناعة والنواحي اللوجستية لمشروعاتها وأسطول من السيارات المجهزة لنقل جميع أنواع منتجاتها من الكتاكيت والأعلاف والمنتجات المبردة والمجمدة كل على حدة ضمانا لوصول هذه المنتجات إلى المستهلك بأفضل جودة مكنت الشركة من تقديم منتجات متنوعة وعالية الجودة والتى حازت على ثقة المستهلك المصري.
وتمتلك مجموعة شركات دواجن الوطنية مصر حصة سوقية تعد هى الأولى فى السوق المصرى من حيث حجم الإنتاج والقيمة.
اشارت اسواق الى أن دواجن الوطنية توسعت في مصر معتمدة على أفضل الخبرات وباستخدام أحدث التقنيات والمعايير الدولية وكانت البداية بشركة الوطنية لجدود الدواجن التي تأسست منذ أكثر من 30 عاما بغرض تربية جدود الدواجن لإنتاج سلالة أمهات دواجن عالية الجودة، فضلا عن تطبيقها لمعايير أنظمة الجودة العالمية، مما مكنها من الحصول على العديد من الشهادات والجوائز العالمية في مختلف مراحل الإنتاج، بالاضافة الى اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE منشأتها ضمن المناطق المعزولة والخالية من مرض أنفلونزا الطيور مما يؤهلها إلى المضي قدما فى التصدير بإعتبارها اكبر المؤسسات المتكاملة فى صناعة الدواجن فى الوطن العربى.
وتمتلك مجموعة شركات دواجن الوطنية مصر حصة سوقية تعد هى الأولى فى السوق المصرى من حيث حجم الإنتاج والقيمة.
اشارت اسواق الى أن دواجن الوطنية توسعت في مصر معتمدة على أفضل الخبرات وباستخدام أحدث التقنيات والمعايير الدولية وكانت البداية بشركة الوطنية لجدود الدواجن التي تأسست منذ أكثر من 30 عاما بغرض تربية جدود الدواجن لإنتاج سلالة أمهات دواجن عالية الجودة، فضلا عن تطبيقها لمعايير أنظمة الجودة العالمية، مما مكنها من الحصول على العديد من الشهادات والجوائز العالمية في مختلف مراحل الإنتاج، بالاضافة الى اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE منشأتها ضمن المناطق المعزولة والخالية من مرض أنفلونزا الطيور مما يؤهلها إلى المضي قدما فى التصدير بإعتبارها اكبر المؤسسات المتكاملة فى صناعة الدواجن فى الوطن العربى.