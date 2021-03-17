«الدواء» تؤكد توافر بروتوكول كورونا.. وتصنيع أدوية الأورام بمصر قريبا

قال الدكتور أحمد عبد اللطيف الطحاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه طالب الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة بمطالبة وزارة الصحة بوقف التطعيم بلقاح "أكسفورد- استرازينيكا" بعد ما أثير عن مخاطره وإصابة 37 شخصًا بتجلط الدم ووفاة سيدة دنماركية بعد تناوله، كإجراء احترازي حتى لا تتكرر الإصابات بمصر، والاعتماد على اللقاح الصيني الذي لم تظهر له أي أعراض جانبية بعد، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة أكد له أن المنافع من تلقي اللقاح أكبر من أضراره، كما أن منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء الأوروبية أكدوا سلامته وعدم ارتباطه بالإصابة بجلطات الدم، ما يدعو للثقة فيه.وأضاف الطحاوي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب مساء أمس شهد حضور الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المنوطة بما ما يتعلق بتصنيع الأدوية وتوفيرها والمراقبة عليها، حيث أكد لهم توافر البروتوكول الذي حددته وزارة الصحة العالمية لعلاج فيروس كورونا، كما شارك في الاجتماع ممثل لشركة "أكاديا" للأدوية التي تضم 30 مصنعًا تحت لوائها، حيث أكد لهم أن شركته بصدد تصنيع أدوية الأورام بمصر بنفس الجودة العالمية وبأسعار مخفضة، كما ستعمل الشركة على التصدير خارج مصر.