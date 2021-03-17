بالتفصيل.. موعد عيد الفطر 2021 | أول أيام شهر رمضان وعدد الأيام المتبقية

ما زالت عمليات البحث مستمرة يومًا بعد يوم على عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان الكريم، حيث يرغب العديد من المواطنين في معرفة أول أيام شهر رمضان وعدد الأيام المتبقية عليه، وذلك للاستعدادات من جانب الأسر المصرية له، من شراء الياميش والمستلزمات اليومية من اللحوم والأسماك وغيرها، كما يستعد البعض لتنظيم أوقات العمل الخاصة به.





أول أيام شهر رمضان

يتبقى على شهر رمضان المبارك 26 يومًا، بالكمال والتمام، وفقا للحسابات الفلكية، حيث من المقرر أن يبدأ الشهر يوم 13 أبريل المقبل 2021، حسب الرؤية الفلكية.

موعد عيد الفطر 2021

من المقرر أن ينتهى شهر رمضان يوم 12 مايو المقبل، وأن أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 13 مايو.





الأجواء الرمضانية في مصر

تعيش مصر والأمة العربية أجمل أيامها، خلال الشهر الكريم، نكهة خاصة من خلال التواشيح والأدعية والصلاة والذكر في الشهر الكريم، حيث تكثر موائد الرحمن، وصلاة التراويح وقراءة القرآن، وصلة الرحم، والخير الذي يعم أرجاء البلاد.





وأما بالنسبة للأغاني، فهناك مجموعة من الأغاني ما زالت خالدة في الذاكرة منها: مرحب أهل الصوم، وحوي يا وحوي، رمضان جانا، أهلا رمضان، وغيرها من أغاني الزمن الجميل.





وليست الأغاني التي تحيي ذكرى الشهر الكريم، فهناك الفوانيس التي تحرص الأسر المصرية على شرائها سنويا بأحجام وألوان مختلفة وبأسعار تناسب جميع الطبقات المجتمعية، والخيم الرمضانية أيضا من المدفع وقدرة الفول المدمس، والطبلية، وطبلة المسحراتي هذه أشكال رمضان تحرص الأسر على شرائها أيضا.





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ومن المهن التي تظهر خلال هذا الشهر بائع العصائر السوبيا والتمر هندي والعرقسوس، والتمور، وقمر الدين، وغيرها من متطلبات العصار في الشهر الكريم.





وكذلك تظهر أفران الكنافة البلدي والآلى ، فهمى من الأجواء الجميلة التي يشعر بها المسلم، في الشوارع، فهذه مظاهر لا توجد في أي بلد آخر سوى في مصر.