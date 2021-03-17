الولايات المتحدة تعتقل 3 يمنيين على قائمة الإرهاب

أعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود للكونجرس الأمريكي، اعتقال 4 أشخاص على الحدود الجنوبية منذ الأول من أكتوبر بأسماء متطابقة على قاعدة بيانات فحص الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، حسبما قال أحد مساعدي الكونجرس الذي اطلع على المراسلات لموقع "أكسيوس".وأوضحت المصادر أن 3 من الأشخاص الذين تم القبض عليهم من اليمن وواحد من صربيا، وفقا لما نقلته قناة "العربية".ويأتي معظم المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك من المكسيك أو الولايات المتحدة الوسطى ويطلبون اللجوء أو لم شمل الأسرة أو وظائف أفضل في الولايات المتحدة.وفى السياق، أكد أعضاء مجلس النواب الجمهوري الذين زاروا الحدود يوم الإثنين الماضي أن عددا غير محدد من المهاجرين الذين يعبرون الحدود لديهم أسماء مطابقة لتلك الواردة في قائمة مراقبة الإرهاب.