القبض على متهم يجمع مدخرات العاملين بالخارج في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين يجمعان مدخرات المصريين العاملين في الخارج في قنا.أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد تجميع شخصين أحدهما يعمل بإحدى الدول الأجنبية مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة من خلال أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للآخر على حسابه بأحد البنوك أو مع العائدين من الخارج، الذى يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك الثانى.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.